疫情期間，救護案件仍居高不下，台南市消防局第2大隊救護訓練不鬆懈，2年內救活4位OHCA患者，玉井消防分隊9日進行救護演練，第2大隊大隊長丁春能也至分隊督導訓練有無落實，勉勵同仁要時時自我專研精進救護技能。

玉井消防分隊9日由高級救護技術員洪寶均擔任教官，針對救護案件中的心肺功能停止案件及送醫途中意識改變案件做流程演練，丁春能到場視察，也要求隊員間默契要再更加強。

丁春能表示，消防隊的救護訓練內容相當多元，其中最緊急的就是心肺功能停止的案件；心肺功能停止之病患大腦中的殘存氧氣僅足夠使用4至6分鐘，超過這時間大腦將會產生不可逆的損傷，故院外心肺功能停止是到院前救護最有價值也是最關注的急症之一。

丁春能說，在第2大隊各位同仁的努力下，去年度總計有六甲分隊、玉井分隊2件民眾經歷心肺功能停止後成功獲救；前年度總計南化分隊、楠西分隊有2件。

此外，第2大隊去年低血糖低血壓案件的靜脈注射成功率達到63％，為消防局施打成功率最高的大隊，去年也獲消防局救護各項業務綜合成績的第1名，丁春能也勉勵同仁不斷的自我精進，提供給民眾更好的救護品質。

玉井消防分隊針對心肺功能停止案件及送醫途中意識改變案件加強演練。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）