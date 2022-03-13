全國身心障礙運動會即將在台中登場，台中市聽障男籃、女籃緊鑼密鼓訓練中。（陳淑芬攝）

全國身心障礙運動會即將在台中登場，台中市聽障男籃、女籃緊鑼密鼓訓練中。（陳淑芬攝）

全國身心障礙運動會即將在台中登場，台中市運動局長李昱叡為聽障男籃、女籃隊選手加油打氣。（陳淑芬攝）

今年全國身心障礙運動會即將在台中登場，中市聽障男籃上屆奪得亞軍；今年並成立聽障女籃隊將初試啼聲，中市運動局長李昱叡13日到東山中學為選手加油打氣。中市聽障籃委會主委王世中及教練陳柏菖表示，籃球賽著重團體默契及攻防速度，對聽障選手是重大考驗，中市聽障男、女籃球隊都已具亞軍實力，全力進擊可望再創佳績。

全國身心障礙運動會將於4月9日至12日將於台中登場，李昱叡到東山中學關心中市聽障男、女籃球隊賽前集訓，並為選手加油打氣。他表示，聽障選手在各賽項必須透過讀唇語及手語溝通，在團體賽事要從溝通到發動快速精準攻防，訓練過程相當艱辛，讓他很感動，希望選手們都能在賽場展現自己，奪得佳績。

王世中指出，台中市聽障男籃隊在2008年起參加全障運，雖連年墊底，但持續精進補強，直到2014年起翻轉連續奪得3屆季軍，上屆更勇奪亞軍，今年最強勁的對手是4連霸的新北市隊。至於聽障女籃在去年才列入賽項，中市聽障女籃組隊不易，今年從各運動領域挖掘隊員成立，展開積極訓練、培養默契。

教練陳柏菖表示，訓練過程必須安排手語老師同步指導，一般球員可由聲音辨識隊友的位置及傳達訊息，但聽障選手幾乎全仰賴視力，要同步關注球及隊友的動向，並熟悉站位、攻防等戰術，他強化訓練選手彼此眼神交流互動，培養隊員間默契。

王世中及陳柏菖評估認為，台中市聽障男女籃球隊都已具有全國第二名的實力，希望賽前密集訓練能更精進，再創佳績。