【愛傳媒葉毓蘭專欄】每個人都不希望打仗，但是全民一定要有戰鬥意識，若不幸真走到那一步，中華民國的任何一個人，都不可以逃避，在3月1日院會質詢時，我也表達過個人的立場，「只要敵人犯台，老娘也拼出去了！」

號稱史上最硬的教召，在3月5日登場，14天的課程，每天訓練10小時，有野外宿營及行軍，3月9日這些應召員戴防毒面具進行了7公里行軍的戰鬥實境操課，訓練強度不能說不高。

回想民國65年，我剛進中央警官學校，接受入伍訓，帶課教官是政戰學校的花木蘭學姐們，而官校四年的生活中，每個學期的第一個月，讓我覺得非常痛苦，因為休了二個月的長假後，收假後接收心操，全身痠痛，好像每個學期都在接受新兵訓練。

以我的個人經驗，只是要提醒國防部，畢竟這些後備軍人離開部隊都有段時間了，回到社會，拚經濟，朝九晚五，身體或體能狀況一定變差，說不定BMI都已經不符合國軍標準了。

再者，警察每年常訓測驗3000公尺跑步，都偶爾會發生不幸猝逝，何況這些應召員，突然回到部隊接受高強度的教召訓練，國防部一定注意整體訓練情形，落實風險管理循序漸進。

而教召篩選的公平性，國防部也應該要加以重視，最近就有不少媒體報導，台積電員工可以不用教召，令多少年輕人羨慕！薪資待遇好，又可以不用教召，我也知道部分國防工業的員工符合一定條件，可以申請緩召或免召，這些個案一定依法嚴格審查，不能讓立意良善的制度成為漏洞，影響兵役制度的公平。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。