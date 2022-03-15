企業捐贈桃園消防救護車提升救援能量。(呂筱蟬攝)

和欣營造、竣崴建設及天越廣告有限公司，本著取之於社會，用之於社會的企業精神，15日捐贈桃園市消防局圳頂分隊救護車1輛，期盼未來可以幫助更多需要緊急救護服務的病患。

桃園市長出席捐贈典禮時提及，桃園著重高階救護器材的引進，包括ETCO2（潮氣末二氧化碳監測儀）、搶救中風或心血管病患必須的影像式喉頭鏡、骨針等，目前數量是全國最多、分布最廣。此外，桃園消防局編制為1670人，外勤人員獲得高級救護人員執照已有180人，今年將再選訓36人，讓救護人力更加提升。桃園去年載送到院前心肺功能停止（OHCA）的患者，經急救後康復出院人數達110人，以桃園市人口數計算，每10萬人占比為4.84人，急救後康復出院人數不只較升格前大幅增加，人口占比也連續2年高居六都之冠。

他強調，桃園消防局並與中華電信合作，推動5G技術結合緊急救護及醫療的雲端計畫，救護車上配有生理數值檢測系統，救護車行進搶救同時，會透過5G技術將患者資料傳輸到醫院端，讓醫院可以預先進行開刀預備動作，節省黃金救援時間，可更加提升桃園救護能力。