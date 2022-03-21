桃園彩色海芋季4／2起連續16天，7.2萬株彩色海芋綻放迎賓。(農業局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園彩色海芋季4／2起連續16天，7.2萬株彩色海芋綻放迎賓。(農業局提供／蔡依珍桃園傳真)

去年狂吸153萬人次的一年一度桃園彩色海芋季，今年將於4月2日至17日於溪海休閒農業區登場，規模更甚以往，種植7.2萬株彩色海芋，多達15品種、9種顏色，打造海芋浪漫氛圍，並以「芋見愛神」為主題，規畫闖關式體驗，挑戰魔龍成功還有機會獲得iPad Air 64GB等多項好禮。

農業局休閒農業科指出，去年海芋季共有13品種、6種顏色、6萬株彩色海芋，今年規模更甚，不但多達15品種、9種顏色、7.2萬株彩色海芋，更有紫色、黑色特殊品種，並增加白色、深紅、深粉，切合「芋見愛神」主題營造粉紅泡泡浪漫氛圍，另也搭配2萬株百合及香水百合、24萬株草花，打造繽紛浪漫花海。

桃園彩色海芋季4／2起連續16天，7.2萬株彩色海芋綻放迎賓。(農業局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園彩色海芋季4／2起連續16天，7.2萬株彩色海芋綻放迎賓。(農業局提供／蔡依珍桃園傳真)

休閒農業科指出，今年也首創以闖關式體驗策展，8大裝置藝術都以愛神為主題，結合東西方神話，像是象徵愛情麵包的財神、象徵溝通的牛郎織女、象徵自信愛自己的維納斯、象徵熱情的丘比特、象徵愛情承諾的月老、以及以愛情為食的魔龍，最後挑戰成功會得到愛情寶藏「真愛」，透過故事性串聯期間限定的裝置藝術，遊逛更有主題性。

桃園市長鄭文燦表示，近年桃園積極輔導在地農村轉型為休閒農業區，除能繼續提供一級農作物之外，更能藉由推動特色體驗、旅遊服務等，讓經濟面向更加多元化，桃園彩色海芋季已經是桃園最成功的花卉活動品牌，每年在大園溪海休閒農業區聖德北路和田溪交叉口開展，吸引超過百萬人朝聖，透過活化冬季休耕田，保持農地肥沃與地力，讓花海陸續綻放，同時導入「在地生產、消費」觀念，推廣桃園休閒農業發展。

農業局指出，活動期間周周有亮點，4月2日至6日適逢兒童節，以「芋見。童樂派對」為主題，首日邀請到國內知名「偶偶偶劇團」和小朋友歡樂相聚，3日規畫「青春愛情樂章」，邀請知名民歌手李明德、于台煙、南方二重唱帶領爸爸媽媽們重回青春校園的美好時光。5、6日兩日則安排好玩有趣的「小小勇者」AR闖關活動，成功者不僅有機會挑戰大型扭蛋機外，還能抽Switch Lite等各項好禮。

桃園彩色海芋季4／2起連續16天，7.2萬株彩色海芋綻放迎賓。(農業局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園彩色海芋季4／2起連續16天，7.2萬株彩色海芋綻放迎賓。(農業局提供／蔡依珍桃園傳真)

第二周4月9、10日則安排迪士尼音樂會外，還有超有趣的戀人限定全區闖關活動「勇芋愛河大挑戰」，各項關卡不只比創意還要比才藝，只要挑戰魔龍成功之後，還有機會獲得iPad Air 64GB等多項好禮。最後一周4月16、17日規畫「時光機來電50」交友活動外，還邀請金音獎最佳創作樂團Skaraoke現場熱力開唱。

活動也結合6家在地農場，包括一級棒農場、林園居農場、和春花卉農場、大地農莊、豐舟農園、陽榮農場，推出一系列有趣好玩的親子農事體驗，要讓民眾體驗充滿樂趣的農村文化。

桃園彩色海芋季4／2起連續16天，7.2萬株彩色海芋綻放迎賓。(農業局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園彩色海芋季4／2起連續16天，7.2萬株彩色海芋綻放迎賓。(農業局提供／蔡依珍桃園傳真)