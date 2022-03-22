愛是什麼？每個人對愛的定義不同，每個人對愛的表達方式也不一樣，有的人只要一遇到有感覺、相處合得來的人，就會明白的告訴他，但有些人在感情上很容易躊躇不前，自己一個人在內心上演獨角戲，明明深愛卻不敢用力愛，明明每次有好多想說的話，卻堵在喉嚨，說也說不出口。看到這裡，你腦中浮現了哪些星座呢，你是不是也像他們同樣為愛情所困？

摩羯把愛悶在心裡（圖/觸mii）

摩羯座：多的是你不知道的事

摩羯平時看似高冷，內心實則熱情如火，他們總為情束縛著，當你一闖進他們的內心，他們就會感到不知所措，有的時候會被自己的情緒綑綁，導致他們心情五味雜陳，其實他們也很想勇敢去愛的！

雙魚老是為愛想破頭（圖/觸mii）

雙魚座：我不知道愛是什麼

多愁善感第一名絕對是雙魚座，他們總是給人浪漫又多情的感覺，事實上，當他們愛上一個人的時候，那可是天要塌了!因為他們不太懂得如何表達，即便愛你入骨，表面上也會裝得淡漠，深怕自己可能錯愛，受到傷害，最後只能選擇把你推開。

金牛內心愛的很勤勞（圖/觸mii）

金牛座：我以為我的溫柔能給你整個宇宙

說到金牛，除了典型的摳門、執著，還有一點，就是愛的深沉。在生活當中，他們比較腳踏實地，也比較有責任感，一旦愛上人，他們表現出來的舉動就是背後默默守護，你可能難以察覺到他們真實的感受，但其實老早被你牽走了！

這些感情中愛的很深，表現很笨拙的星座，要是遇到了，可是要好好把握喔!畢竟不是每次都能遇到這樣的好對象！