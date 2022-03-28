每個人運勢好壞，不僅跟自己的生辰八字有關，還跟流年、流月有關，新的一個月將要來臨，運勢上也會有新的變化。運勢命理網站《靈匣網》分析，生肖鼠、虎、蛇、猴、雞進入4月份好運大爆發，不僅能工作順利、財源廣進、還能貴人多多、愛情甜蜜。

▍生肖鼠

生肖鼠將步入「三合貴人」之吉運，有貴人幫助，做事容易成功。你們不安於現狀，敢於挑戰未來，無論是求財還是工作都能比別人更出色。下個月幸運降臨，喜事多多，生活美滿，開開心心。

▍生肖虎

下個月屬虎人將步入「梟神坐財」之吉運，做事更加順利，有望得到長輩貴人的賞識和提拔，人際關係有提升，事業上如虎添翼，商務合作多賺錢機會也多求財順心，日進斗金，得福又得財。

▍生肖蛇

屬蛇人4月將步入「食神制殺」之吉運，工作有人幫扶，進取心增強，可借助貴人之力，一切順心如意，大有升職的可能。時來運轉會有豐厚的回報。單身者有天喜桃花入命，愛情美妙，日子甜甜蜜蜜。

▍生肖猴

屬猴人下個月將步入「三合貴人」之吉運，有貴人幫扶，諸事稱心如意。還能得到財神爺的眷顧，賺錢門路增多，職場上無比順利，財運一路高漲不停。生意者要好好把握機遇，可大賺幾筆。

▍生肖雞

屬雞人下個月將步入「六合貴人」、「傷官配印」之吉運，人緣好，熱情開朗到哪兒都受歡迎，會有貴人來相助。工作是發揮創意的好時機，各個方面都心想事成，事業運大好。獎金增多，不愁沒錢花，適合做理財。