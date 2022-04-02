來到新的一個月，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬雞、豬、鼠、猴的人4月運勢很旺，福祿匯聚一身，福氣多，財富多，貴人多，喜事不斷降臨。

▍1.生肖雞

屬雞人4月份行「六合貴人」之吉運，幸運到來了，財運上有貴人指路，輕鬆獲取大筆錢財，富貴有餘。在工作上能取得不錯的成績，無論哪個行業都稱心如意，得心應手，薪水有望增加，存款不斷上漲。

▍2.生肖豬

屬豬人4月有「食神制殺」之吉運，事業上會有大幅度進展，身邊會有很多好運氣匯聚，做事特別的順利。一整個月有堅定的目標和信心，收入也會跟著越來越好，另外，偏財運也比較旺盛，適合存錢理財，買彩券、抽獎手氣也特別好。

▍3.生肖鼠

屬鼠人4月步入「三合貴人」之吉運，人際關係好，處處有好人緣，很招人喜歡。不管做什麼都比較順利，錢財源源不斷到來，再加上積極上進，事業也進步很大。尤其是在一些自身比較擅長的領域中，能有亮眼的成績。多參與社交可早日結緣貴人，人脈的增廣對將來的發展很有幫助。

▍4.生肖猴

屬猴人4月得到「三合貴人」的幫扶，辦事更加順利，各方面都心想事成，一帆風順。若是能督促自己積極表現，容易吸引貴人，得到強而有力的支持，太有福氣了。工作越來越順利，身上充滿自信的光芒。好事能成雙，名和利都有，把握好時機會有大筆的金錢到來。心曠神怡，有機會和朋友相聚，快樂無比。

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