由謝祖武、張本渝、夏如芝、郁方、何如芸、梁赫群、馬力歐主演的熟齡愛情台語劇集《婚姻結業式》劇情圍繞著婚姻感情的困境與選擇。首場見面會今（27日）以別開生面的「卒婚講座」形式舉辦，張本渝、夏如芝及那那大師、旅法作家周品慧一同陪粉絲分享婚姻酸甜苦辣。

見面會上，夏如芝分享過往遇到暴力情人的經驗：「曾經有一任男友會抓著我，把我拖在地上，甚至直接把我推出門外，鎖門不讓我進來，要我光著腳自己想辦法回家。」那那大師聽到驚呼：「太可怕也太可惡了，需不需要幫你報警。」

夏如芝說：「也是因為這樣的經驗，我才知道在感情中還是需要保護自己，也要清楚告訴對方，自己喜歡什麼不喜歡什麼，也覺得男生一定要對自己要有自信有底氣，才不會因為自卑而產生病態的自大感，做出傷害另一半的事。」

談到劇中與夏如芝「共同的男人」謝祖武對戲的經驗，張本渝笑說：「跟祖武哥對戲實在很辛苦，因為他每天在片場精力十足，拍戲前很愛講笑話逗大家開心，演深情對手戲的時候，很容易會被他影響笑場，但他的演技精湛，常常前一秒還在嘻嘻哈哈，下一秒馬上切換成角色深情的樣貌，很佩服他的演技。」

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。