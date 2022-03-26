三位KOL及青年在線上歡慶YS的9周年活動。（勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心提供／洪靖宜高雄傳真）

勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心迎接9周年，採用線上視訊模式辦理周年慶活動，並邀請代表「成長探索」、「專業建立」、「職涯開展」三位不同領域的網路意見領袖擔任導師與青年大使進行對談，分享如何探索出適合自己的職涯方向並精進專業能力。

近百位青年齊聚雲端與勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心(簡稱YS)一起邁向9周年，26日所舉行線上發布會，在主持人帶領下，公布三位三大不同領域的KOL名人來擔任導師，為「空姐報報Emily Post」的版主Emily、人氣YouTuber「我是江老師」的江宇婷以及經營「我是老爸，我不要當爸！」頻道的周剛毅，當他們在鏡頭前亮相時，不少青年朋友又驚又喜。

勞動部高屏澎東分署長程泰運指出，這兩年受到疫情影響，就業市場帶來巨大變化，培植多元專業能力，建立具識別度的個人品牌，是迎戰變動的最佳利器，因此YS的9週年以「9(就)是你 Show Yourself」為主題，鼓勵青年朋友可以藉由YS所提供的扎實且深度的職涯諮詢服務，找出合適的職涯定位，也藉由KOL的影響力及自身職涯經驗，以及如何塑造個人品牌的歷程分享，讓青年朋友更了解如何展現自我優勢，在職涯舞台上發光發熱。

在三位KOL導師亮相後，YS青年大使與三位導師線上對談，「成長探索」導師Emily向正在醫院擔任行政工作的筠清建議要保有「做中學」的心態，樂於嘗試在生命當中的各種新事物，並在求職路上多一點探索，找出自身優勢，才能創造更多可能性。

目前就讀大一的琪予則與江老師討論如何建立個人專業，她以自身鋼琴專業為例，說明懂鋼琴的人多，但自己結合了「戲劇風格」來創造與別人的差異，藉由兩個不同的專業領域，更能創造自己獨特的品牌。「職涯開展」的討論中，周剛毅對剛踏入職場的嘉純分享自己是碰到人生重大轉折，才開始轉換跑道，並在眾人反對下堅持下來，因此在面對困境時，不要害怕改變，勇於開展不同的職涯旅程。

青年職涯發展中心從4月份開始將推出個人品牌養成計畫系列活動，將邀請不同產業的職人與來自企業界的職涯教練，傳授求職技巧與職場適應法則，三位KOL名人導師5月份也將到YS與青年朋友面對面，分享自身職涯歷程與個人品牌建立心法，全面協助青年朋友提升求職實力，為畢業季預做準備。