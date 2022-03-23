中市張女疑遭性侵後墬樓身亡，梁姓前男友找人痛毆涉嫌性侵的賴男，並錄影PO網。檢方複訊後，諭令梁男以12萬元交保。（資料照片）

張姓女子疑遭性侵後，在網路留言「希望大家記得我的好，我愛你們」等文後墜樓身亡，張女的梁姓前男友找來8人痛毆涉性侵的賴男，逼他下跪坦承犯行，並錄影上傳網路，警方獲報查獲將9人依傷害等罪送辦。台中地檢漏夜複訊後，諭令梁男以12萬元交保、4人以8到12萬不等交保、4人請回，至於性侵疑雲另案偵辦。

網路日前瘋傳一則駭人聽聞短片，賴男被打得滿臉鮮血跪在路旁，自述自己、父母姓名與手機號碼，宣稱他性侵張女，並承諾會去靈堂向張女道歉，向警方自首。

警方表示，21日凌晨接獲賴男報案遭人毆打，組成專案小組鎖定涉案車輛及犯嫌，連夜將梁姓主嫌等9人緝捕到案，並依傷害、妨害自由及聚眾鬥毆等罪移送檢方偵辦。

據了解，26歲張女在中市從事傳播工作，在今年1月及3月間都有被通報自殘紀錄，3月19日因吞食藥物尋短被送醫救回。張女在20日凌晨與24歲賴男到KTV消費後，一起前往汽車旅館，直到隔天上午才離開。事後，張女曾向27歲梁男哭訴遭賴男性侵，沒想到，張女在租住處墬樓身亡。

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