台北市殯葬管理處副處長王文秀，被檢舉涉嫌於2020年至2021年間洩漏殯葬處採購奠祭、禮廳布置標案資訊，護航特定廠商得標，涉嫌違反《貪汙治罪條例》圖利罪等罪，台北地檢署28日指揮廉政署兵分14路搜索殯葬處等地，約談王文秀、台北市政府市政顧問許志成及福臨葬儀服務公司負責人林栢宗共12名官商到案，晚間將移送台北地檢署複訊。檢方訊後以王女涉貪涉嫌重大，有串證之虞，29日對王女聲押禁見。

另許志成、業者林震雨、林栢宗、金凱怡、潘忠陽、洪鉦皓各以10萬元交保；業者吳如繕以7萬元交保；標案評委吳永猛、曾漢珍、楊荊生各以5萬元交保；業者吳忠晉、張景森，各以3萬元交保。

檢廉獲報，王文秀及曾任議員助理的許志成與業者熟識，王女利用職務之便，涉嫌於2020年至2021年間，洩漏「109年無名（主）屍處理（含火葬土葬費用）及相驗暨解剖中心大體搬（接）運與清潔維護勞務採購契約」、「110年度第一、二殯儀館電子輓聯維護及運作委託服務」等2件採購案的招標資訊，護航認識的業者林栢宗、林震雨，分別以160多萬元及170多萬元的「最有利標」得標。

廉政署獲報後曾派廉政查緝隊跟監，發現王女曾多次私下搭乘廠商的車外出，每次都會拿手提袋下車，懷疑裡面是不法對價，正進一步調查釐清。