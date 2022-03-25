Selina提到阿中和現任男友都很大器。（羅永銘攝）

Selina做過最叛逆的事就是不顧父母的要求硬要談戀愛。（羅永銘攝）

40歲Selina（任家萱）愛情事業兩得意，主演新片《頭七》下月1日將上映，身邊也有小7歲男友陪伴，她提到與張承中（阿中）離婚後依舊相信愛情，「因為身邊有很多美好的愛情存在，但沒有十足的信心跟把握」，雖然身邊有出現幾個對自己有好感的人，不過都沒有主動出擊，現任男友是唯一有行動的人，讓她忍不住羞喊「他真的很有種」，也很感謝自己勇敢地抓住了這個緣分。

Selina說每年10月不只是她的生日也是「重生日」，會和自己生命中的貴人們相聚，除了親朋好友外，還有「再生父母」主治醫師，當然也包括陪她熬過那段痛苦時光的前夫阿中，去年徵求雙方同意後，她大方攜伴參加，「阿中就坐在角落看著我們露出『姨母笑』，當下覺得有種不可思議的幸福」，講到一半她忍不住淚崩：「經歷了生死的關卡，很感謝我被這麼多人疼愛跟珍惜。」

Selina訪問途中忍不住淚崩。（羅永銘攝）

至於男友如何稱呼她？Selina害羞說「萱寶」，自己則幫男友取了「小叮噹」這個暱稱，平時2人也很愛互講土味情話，增加情趣，她分享「有次我身體不舒服在家，他就說你今天就當『小蝌蚪』，因為蝌蚪沒手，什麼事情都不用做」。也提到剛開始交往就有明確跟對方表態自己「好像不會再結婚」，認為結婚是人生大事，自己又是公眾人物會造成很大的轟動，「一次就夠了啦」，男方也有一樣的想法，「現階段先享受當下就好，一起探索這個世界美好的事物」。

片中她為愛負氣離家，Selina想起自己做過最叛逆的事情也是不顧父母的要求硬要談戀愛，「當時在愛情的路上跌跌撞撞，因為大家都不教我，只能自己去探索，那時候根本不知道怎麼去愛一個人，愛情不是禁忌的事情，應該比較正常地被討論」，她說直到過了25歲才覺得自己越來越懂愛，「覺得自己不需要在愛情裡面屈就，也不會愛情天崩地裂，畢竟日子還是要過下去，開始懂得愛自己」。

她更不忘自嘲：「我的世界一定要有愛情，其他都不重要，現在還是很見色忘友，畢竟我骨子裡就這種個性！」不過現在的她非常珍惜每分每秒，「不管是相處的時間、對方的貼心，我都很認真看待跟珍惜，以前不會想那麼多，會覺得理所當然，是他出現之後才有這個感覺」。

該片也是Selina繼拍攝《我和春天有個約會》慘遭火吻後，睽違12年再度演戲，她說其實開拍前沒有做過多的聯想，是到拍攝第3天某場戲開拍前，她聽到導演喊「5、4、3、2、1」，心裡很深沉的記憶突然浮現，「回想起那時候也是在倒數，後來我有跟導演分享這件事，他跟我說『從哪裡跌倒，就從哪站起來』，沈澱消化後，覺得用新的記憶覆蓋舊的記憶，好像也療癒了自己」。

Selina說確實在這之前也有收到一些演出邀約，但她笑喊「我的人生就很精彩了，本身就是個很鮮明的存在，如果劇本沒有那麼戲劇性，我為什麼要演」，想在角色上嘗試她人生沒有經歷過的事情，「就像這次演辛苦的單親媽媽，因為我是個在充滿愛的環境中長大的孩子，沒吃過什麼苦」，她除了向身邊親友學習如何揣摩演出媽媽外，也為此「洗盡鉛華」，把包包、飾品全收起來，每天都打扮很樸素。