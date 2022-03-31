女子天團S.H.E的40歲成員Selina2016年和律師張承中（阿中）閃電終結5年婚姻，最近Selina在上海工作，被拍到帶鮮肉男約會，她隨後大方認了兩人正在交往。昨(30日)好友黃子佼舉行50歲生日派對，媒體更直擊Selina和鮮肉男友穿牛仔情侶裝現身，兩人十指緊扣大方放閃，也讓旁人感染到兩人的甜蜜。

Selina本月3日發文回應被媒體拍到和鮮肉男現身大陸，她以「我的春天也來了」一句甜蜜認愛，近日她接受本報專訪，進一步透露男友年齡小她7歲，但非常成熟體貼，她也承認離婚後，「身邊有很多美好的愛情存在，但沒有十足的信心跟把握」，雖然身邊有出現幾個對自己有好感的人，不過都沒有主動出擊，現任男友是唯一有行動的人。

Selina昨和男友出席黃子佼生日宴會。（圖／取自CTWANT）

過去將愛情視為生命的Selina，有了新戀情後前夫張承中也第一時間承認早知道此事，可見兩人關係不錯，Selina受訪時進一步表示，每年10月是她的重生月也是她的生日，會舉行聚會感謝生命中的貴人，去年她便邀了張承中，也問過對方同意便帶新男友出席，「阿中就坐在角落看著我們露出『姨母笑』，當下覺得有種不可思議的幸福」。

據《CTWANT》報導，大方分享戀情後的Selina越愛越高調，昨晚帶著男友到北市寒舍艾美酒店參加黃子佼生日派對，小兩口都選穿白色內裡衣服配上牛仔外套，放閃無極限，兩人原本手牽手，Selina去洗手間後，鮮肉男跑下樓拿了個紅色袋子回到位置上，猜測應該是要給壽星的禮物，晚間9時多兩人又牽手去洗手間，直到10時才跟任爸、任媽一起離開。