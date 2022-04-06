日前Selina（任家萱）攜童星吳以涵上中天綜合台《同學來了》宣傳新電影《頭七》，該集明（7）日晚9點播出。Selina在《頭七》未婚懷孕，而且不被諒解、祝福，更險些被父親拿藤條教訓。這讓Selina回憶起自己求學時期，父母管教甚嚴，但吐實仍曾叛逆過。

在7日《同學來了》中，Selina回想起求學時期的狀況，她生性浪漫早在小學六年級就情竇初開，還和男生傳情書，爸媽知情後只好祭出家規「大學前不能談戀愛」，但Selina卻說：「依照我對我爸媽的了解，他們應該都不希望我談戀愛，但現在的我就覺得，沒關係你管你的，但我可以過我的日子！」

在電影中她所詮釋的叛逆性格讓主持人阿Ken忍不住好奇提問，在現實生活中也曾叛逆過？Selina竟脫口而出：「小時候偷過東西算嗎？我到現在都還記得，很小的時候曾在文具店偷過書籤！」她也趕緊解釋原因，當時年紀很小，爸爸在國外工作，又逢妹妹（任容萱）出生，媽媽的注意力全在妹妹身上，覺得自己被忽略了，才會用這種方式引起家人的注意。偷東西當下就被店員逮個正著，但店員選擇用訓斥、告誡的方式讓她明白這行為不對，並沒有報警和通知父母，只要她為自己的行為負責，掏錢把東西買下，讓她警惕至今，最後她還開玩笑地說：「所以我從那時候就戒掉偷竊的習慣了！」更多精彩內容就在每週一至週五晚間九點中天綜合台《同學來了》。