Selina對於煮湯和炒飯很拿手。（三立提供）

Selina（任家萱）日前上三立《型男大主廚》宣傳電影《頭七》，帶著片中的女兒吳以涵來和2位前主持搭檔曾曾國城、吳秉承師傅敘舊，沒想到Selina在節目中暴走，甚至開玩笑揚言「不錄了」！

《型男大主廚》播出近17年來，持續穩坐美食節目收視冠軍，節目單元內容也不斷推陳出新，近期「型男演技王」單元頗受觀眾喜愛。製作單位特別準備Selina愛的好料和牛、鮭魚、干貝等來接待，曾國城還說：「你來我們就吃得跟年夜飯一樣好！」連主持人卓文萱都說：「拜託你常來！」

只是，製作單位準備的菜看得到不見得吃得到，Selina必須跟主廚們一起玩遊戲，通過考驗才能吃到。Selina為了贏，完全不顧形象也不顧跟曾國城的交情，為了沒吃到想吃的料理，直接跟城哥嗆聲。

Selina笑說曾國城最常煮麵給她吃，是真的很好吃，而她則是煮湯和炒飯很拿手，透過料理的洗、備料、烹煮，到最後菜完成後，再優雅的用餐，認真投入其中，對她來說其實是很療癒的過程。

而Selina認為最勵志的就是從前很怕蟲，到後來洗菜就算看到菜蟲，也會鼓起勇氣把它弄掉，再把菜清洗乾淨下鍋煮食，這也是一種成長。以上內容將於明（7日）在三立都會台播出。