任家萱（Selina）2016年與前夫張承中離婚，上個月大方認愛小7歲圈外男友，終結長達6年的單身生活，男方的廬山真面目也成了外界關注焦點。時報周刊CTWant除獨家直擊兩人手牽手甜蜜赴黃子佼50歲生日宴會外，也捕捉到身為酒商的圈外男友穿的、用的看似低調休閒但幾乎都是名牌，昔日臉書上還分享不少名車照，當晚結束生日會後，他們一同前往張清芳所居住的信義區豪宅，猜測應該是續攤，也足見他進入Selina的生活圈十分怡然自得。

生日會中間男友曾下樓去搬東西，應為他提供生日會飲用的酒水。（圖／本刊攝影組）

3月30日晚間，本刊目擊Selina和男友一同現身黃子佼生日宴，當時小倆口穿著牛仔外套搭配白色系服裝的情侶裝，看似低調，仔細一瞧發現男方身上的行頭可不小。他身穿白色T-shirt來自法國設計師Alexandre Mattiussi所創立的品牌「AMI」，一件約3200-4280元上下；皮帶則選用精品龍頭Hermès經典皮帶，約2萬8千5元；身上背的是LV經典Christopher背包迷你款，定價約7萬4千5百元左右，一身粗估價值逾10萬新台幣，打扮簡單與Selina相當搭配，但卻價格不斐，在男方的臉書上，過去幾年也po出過不少名車照，意外發現他雖然年紀輕輕，財力可能不輸很會賺錢的Selina。

男友身上的簡單白T恤「AMI」約台幣三、四千元。（圖／本刊攝影組）

本刊也接獲線報，Selina男友從事酒商事業，當天還霸氣提供黃子佼生日宴會部分酒水，本刊也拍到他拖了行李箱進入會場，裝的應該就是酒。當晚十點出頭Selina家的車子載著任爸任媽及情侶檔一同離開飯店後，先將Selina和男友送到在飯店附近的豪宅，該處是張清芳住所，猜測應是當晚結束生日會後的續攤。縱使年紀較輕，但對於跟女友的交友圈看來是零距離。

Selina上月初在大陸被抓包約會鮮肉男友，事後她大方認愛，並甜蜜寫下：「女人四十一枝花，幸運戀情正萌芽。」她受訪時透露，當初是男友主動出擊，向她直球告白：「姐姐我喜歡妳！」為了她愛吃香菜跑遍各大超商、還在Selina拍攝《頭七》期間探班、幫求平安符，最終才擄獲女神的芳心。

當天大家都顯得很盡興，男友跟著任媽後面一同離開時，還與其他人揮手道別，看來相當融入Selina的朋友圈。（圖／本刊攝影組）

目前小倆口交往約半年，正值甜蜜期，時常不經意放閃，讓好姐妹Ella受不了直呼：「他們有事沒事就要觸摸到對方，我想說我們在吃飯耶，是怎樣，分開一下就會崩潰是不是！」不過眾人對Selina時隔6年重拾幸福依舊滿滿祝福，連黃子佼都在自個生日宴時以主人身分介紹她男友，沒想到卻不經意發出「無碼照」曝光男方長相，但Selina不介意，更開玩笑男友如果想紅，可以跟她簽約成為旗下藝人，「我抽7成，把他當練習生簽合約。」言談中滿是幸福甜蜜。

任家的車先送兩人前往位於台北市信義區的張清芳豪宅住處。（圖／本刊攝影組）

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒 飲酒過量害人害己）

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