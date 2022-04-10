有名正妹打開男友家冰箱，驚見「數根冰柱」，她歎為觀止稱「Elsa的冰雪世界」。（翻攝自Dcard）

迷小版冰雪世界超吸睛！有名正妹在網上發文並分享男友家冰箱冷凍庫奇景照，她表示某日到男友家肚子餓想吃水餃，當她一打開冰箱冷凍庫時，當場愣住3秒，男友家冰箱內竟然有「Elsa冰雪世界」奇景，數根冰柱直挺挺的呈現在她眼前，讓她嘆為觀止；網友看見圖片也大讚「太漂亮了啦」、「好美喔」。

「Dcard」論壇有名正妹在上面發文，她表示有次去男友家，記得男友曾說冰箱有水餃可以煮，她覺得肚子有些餓，打開冰箱冷凍庫找水餃時，驚見「Elsa冰雪世界」，她感到震驚當場愣住3秒，她認為冷凍庫有結霜滿正常，但出現數根冰柱，讓她嘆為觀止。

有名正妹打開男友家冰箱，驚見「數根冰柱」，她歎為觀止稱「Elsa的冰雪世界」。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友嘖嘖稱奇表示「你男友和艾莎有血緣關係嗎」、「把水餃拿走感覺挺美的」、「太漂亮了啦」、「看起來好好玩」、「好美喔」、「所以到底怎麼用成這樣的」、「等你拿到縮小燈的時候，就可以進去拍網美照了」、「真的很有冰雪奇緣現代感耶」、「有點漂亮，怎麼辦到的啦」。

正妹表示沒想到男友家的冰箱會引來這麼多網友的熱烈討論，但她說男友後來也將冰柱拔掉，而且她也提到由於男友一個人住，才有可能造就此番奇景，半年後，她將再打開男友家冰箱，是否會再次見到「冰雪奇緣」。