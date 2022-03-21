美國和加拿大舉辦球賽時，在中場休息時間，經常會進行「親吻鏡頭」來炒熱氣氛，然而最近加拿大一場冰上曲棍球比賽中，卻出現女友背著男友，和陌生男子擁吻的尷尬場面，影片曝光後，在社群平台引發熱議。

根據《每日星報》報導，加拿大羅傑體育館（Roger Arena）近日舉辦冰上曲棍球比賽，中場休息時間導播玩起「親吻鏡頭（Kiss cam）」遊戲，只要被攝影師照到的2個人，就得在眾目睽睽之下接吻。只見鏡頭捕捉到一名黑髮女和鬍子男，但2人之間隔著一個位置，雙方似乎並不認識，剛被拍到的時候，女子還搖了搖頭，沒有要接吻的意思。

但下秒女子就回心轉意，轉過頭和男子講了幾句話，便主動湊上前，和男子擁吻長達2、3秒，之後鏡頭就轉走，尋找其他情侶挑戰。沒想到過沒多久，鏡頭再度轉回黑髮女和鬍子男這邊，只是這次一名帽子男在2人之間坐下，並把手搭在黑髮女的肩上，這時眾人才知道，原來帽子男才是正牌男友，而女友則趁著他不在的時候和一名陌生男子接吻。

這時大螢幕上出現「恭喜！你是贏家」的字幕，帽子男還一頭霧水，搞不清楚狀況，而他身邊的2個人則面露尷尬，沒有人想要跟帽子男解釋，到底發生了什麼事情。

這段影片事後被分享到TikTok上，引發網友熱議，大家紛紛留言：「這不可能是真的吧？」、「害我以後都不敢安心去上廁所了」、「那個女生會不會只是他妹妹？」；但也有人表示，有時為了炒熱現場氣氛，轉播組會安排「假情侶」坐在觀眾席，而這段很有可能就是事先安插好的劇情。