一名社工在PTT發文，表示女友提分手，原因是要和在長榮海運上班的前男友復合。（截自PTT）

「女友要和長榮上班的前男友復合了。」，一名網友在PTT悲傷發文，表示自己是社工，交往1年女友的向他提出分手，原因是要和在長榮海運上班的前男友復合。社工男直言40個月年終新聞是這次分手的起點，自己萬年年終1.5個月，做一輩子年終都沒對方1年多，雖心痛仍祝福女友。

該名社工男悲傷表示，與女友交往1年，兩人相處愉快很少吵架，女友待業中他體諒，同居在他家，吃飯也是他出錢，一年來在台灣各地出遊，費用8成都是他出的，還買iPhone13、ipad air4、香水、衣服首飾送女友，自認對她很好，以社工的收入來說 真的是盡力了。

沒想到女友竟然提分手，原因是要跟曾交往6年、在長榮海運上班的前男友復合。社工男說，會知道他們又有聯絡，是因長榮年終40個月的新聞，聊到她前男友在那上班，女友脫口而出有私訊問對方年終40個月是不是真的，對方說只有3x個月，當下不太開心她還私訊前男友。

社工男雖然心痛仍大方祝福：「對方經濟能力也好我很多，我萬年年終都1.5個月，我做一輩子的年終都沒他一年多，她在一起的對象至少是讓我放心的」、「在這段感情中，她也陪伴我度過了美好的一年，我也有虧待她、對她不好的地方，她一定有所委屈，才會選擇離開我」。

眾鄉民們看完紛紛表示：「好慘喔 那女的就是想找個長期飯票而已」、「你在反串嗎…這女的明顯就是找飯票而已啊」、「強調長榮代表你自己大概也知道是怎麼回事，不管是你自己覺得自己賺不夠，還是你覺得你女友因為錢跑了，我看你心底大概認定離不開錢的原因吧，既然如此，這樣的女友走了又有什麼吃真正的眷戀的呢？」、「恭喜送走公主還不慶祝在那邊哀怨什麼」。