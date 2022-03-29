基隆市銀河小吃店爆發群聚案，市府連日追查感染源，依消費者時序表發現，來源疑似非警察同仁。（陳彩玲攝）

基隆市銀河小吃店爆發群聚案，市府連日追查感染源，依消費者時序表發現，來源疑似非警察同仁。市長林右昌表示，案22731於3月18日有感冒症狀，是全案最早發病者，疑似傳給曾到小吃店消費、同住友人案22690，才爆發後續感染。

資料顯示，3月21、22日到銀河小吃店消費民眾相繼確診，市府為釐清感染源，動員警察調閱確診者相關電信紀錄、監視器，釐清消費者出入小吃店時序。林右昌指出，目前得知，有2組客人於3月21日晚上9時至小吃店消費，第一組為海大確診老師（案23022）和其2名友人；第二組是案22690為拖板車司機，當天與5名友人一同進入；第三組客人案23089晚上10時入場。

第一分局偵查隊小隊長（案22595）、第二分局偵查隊長（案22638）則於3月22日凌晨1點，和2名確診女性友人（案22595、22597）至小吃店消費。

林右昌說，原本認定全案指標個案為22595，但依消費時間來看，個案未曾與其他客人有時序重疊，現在高度推測，感染源是從案22690的同住女友（案22731）開始延伸。

疫調發現，案22731於3月18日出現感冒症狀，是最早發病個案，加上率先確診二信高中學生（案22735）與案22690為父子關係，研判3人可能是整個傳播鏈重要來源。

林右昌提及，銀河小吃店3月21日晚上10時至凌晨是關鍵，期間可能產生交叉感染，因第一組及第二組客人消費時，小吃店老闆娘（案22733）都在客人飯桌上聊天、移動，導致服務人員群聚染疫；至於二信高中爆發群聚案，可能是案22735在未知染疫情況下，將病毒帶入校園。