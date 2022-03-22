俄烏戰爭開打後第2周，一位7歲女童在防空洞高唱《冰雪奇緣》中名曲《Let It Go》的影片爆紅，她是來自烏克蘭的阿尼索維奇（Amelia Anisovych）。20日她現身波蘭一場慈善音樂會獻唱烏克蘭國歌，如此振奮人心的場面使台下所有人起身為她鼓掌。

阿尼索維奇（Amelia Anisovych）20日現身波蘭一場慈善音樂會獻唱烏克蘭國歌。

綜合外媒報導，俄軍持續增兵，烏克蘭境內烽火連天，2周前阿尼索維奇與家人逃到防空洞裡躲避砲擊，該名小女童心血來潮在眾人面前唱起知名電影主題曲《Let It Go》。影片被上傳社群平台後引發熱烈迴響，嘹亮的聲音在烏克蘭人的團結下昇華，即使遭受俄軍無情蹂躪，仍齊心頑強抵抗。

離開防空洞後，阿尼索維奇隨著奶奶和其他兄弟姊妹逃到波蘭尋求庇護，而父母還留在首都基輔。20日晚間，她獲邀到當地阿特羅斯競技場演唱烏克蘭國歌，只見她穿著一襲亮白色洋裝，是烏克蘭傳統繡花服飾，清脆嗓音在全場靜默下顯得格外響徹雲霄。女孩自始自終面帶微笑，抬頭挺胸讓世界聽到她的聲音，畫面令全場為之動容。

影片一出，許多網友紛紛留言:「這是所有烏克蘭孩子的聲音!」、「親愛的小女孩，你的聲音像魔法、像一盞明燈。」、「一定要繼續唱下去!我們在聽!」阿尼索維奇母親也替女兒感到驕傲，激動說道:「很高興全世界都能她到寶貝女兒的聲音。」