知名主持人黃子佼上月30日過50歲生日，特別邀來圈內圈外一票好友舉行慶生晚宴，最近人逢喜事精神爽的Selina也應邀出席，被週刊拍到牽著男友放閃現身，兩人都口罩戴緊緊，而從黃子佼昨(3/31)曬出的活動側拍照中倒是意外曝光了Selina男友沒戴口罩的正面長相，可見他外型斯文，擁有一雙大眼，椅背上更掛著兩人的牛仔情侶裝外套。

Selina在2016年恢復單身後，曾表示仍期待愛情，但暫時還沒出現，去年底她鬆口身邊有小7歲的鮮肉男追求，但自己還在猶豫，上月Selina赴大陸工作，被當地媒體爆料和一名男子互動親密在街上約會，Selina隨即大方認了春天降臨，兩人正在熱戀ING。

Selina和男友出席黃子佼生日宴會。（圖／取自CTWANT）

Selina近來受訪，談到男友舉手投足間都充滿了小女人的嬌羞，直言先前身邊有出現幾個對自己有好感的人，不過都沒有主動出擊，現任男友是唯一有行動的人，讓她很佩服對方的膽量。Ella昨受訪時也進一步說，相當支持好姊妹的新戀情，且看過兩人互動，小男友望向Selina的眼神都是愛，且時不時就要牽手，放閃無極限，更放心說：「真的對她很好，是很照顧她的人」。

Selina男友正面照曝光。（圖／翻攝自黃子佼臉書）

昨《CTWANT》報導，Selina上月30日帶著男友到北市寒舍艾美酒店參加黃子佼生日派對，小倆口都選穿白色內裡衣服配上牛仔外套，宴會開始期間兩人還不時手牽手去上廁所，最後跟任爸、任媽一起離開。而昨黃子佼在臉書分享的照片中除了可見Selina拿手機拍宴會花絮，還可見兩人坐在遠方的照片，鮮肉男友的正面斯文長相也首度曝光。