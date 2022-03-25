武陵農場桃樹種植面積廣達5.8公頃，目前桃花綻放，一大片粉紅花海相當美麗。（武陵農場提供）

武陵櫻花季雖已結束，武陵農場一系列水果花季接力登場。武陵農場桃樹種植面積廣達5.8公頃，目前正值桃花盛開，吸引民眾上山捕捉浪漫畫面。武陵農場副場長胡發韜表示，這些粉紅或桃紅的桃花，除了觀賞用七寸桃外，其餘皆可在7、8月收成鮮嫩欲的水蜜桃，桃花期預計至4月中旬結束。

武陵農場櫻花季落幕，桃花季接著上場！位於桃山瀑布與露營區交叉路口前的桃子園，無數棵桃花盛放，一大片粉紅花海，令人目眩神迷；桃花莊、旅客服務中心及蝴蝶館前及別館的桃花則顏色大不同，呈現桃紅，更顯艷麗，但不論濃妝或淡抹，都一樣美麗，吸引許多民眾上山賞花。

副場長胡發韜指出，園區內桃花有七寸桃、黃金桃、長澤、玉板、阿布及中津等多個品種，其中，七寸桃是觀賞用稀有品種，主要種植在蝴蝶館前，數量極少。其餘主力部隊是水蜜桃花，主要集中種植在桃子園及桃花莊一帶，品種眾多。

黃金桃、長澤屬於早桃，目前花開正盛；玉板、阿布及中津則屬於晚桃，預計3月底至4月中開花。春分時節，春遊賞花最當令時值農場一路桃花繽紛綻放，想一睹正港桃花、桃紅好顏色、沾沾芳香氣息的民眾，可規劃4月初春假連續假期來場桃花花海之旅。

「三生三世 十里桃花」，多麼夢幻的名稱！胡發韜表示，陶淵明的桃花源記也敘述著「晉太元中，武陵人捕魚爲業。緣溪行，忘路之遠近。忽逢桃花林，夾岸數百步，中無雜樹，芳草鮮美，落英繽紛，漁人甚異之。復前行，欲窮其林。」