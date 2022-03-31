台中兒童藝術節將於4月2日起登場，為期1個多月在山、海、屯及城區展開巡演35場藝文演出。（陳淑芬攝）

台中兒童藝術節將於4月2日起登場，為期1個多月在山、海、屯及城區展開巡演35場藝文演出。（陳淑芬攝）

台中兒童藝術節將於4月2日起登場，台中市副市長黃國榮31日在活動記者會表示，為期1個多月在山、海、屯及城區展開巡演35場藝文演出，打頭陣的紙風車劇團《唐吉軻德冒險故事－銀河天馬》劇中的雙頭巨龍寶寶現身現場，令人驚奇又驚豔，演員現身與會人士互動，趣味橫生。

黃國榮指出，每年在兒童節期間舉辦兒童藝術節，今年邁入第19屆，自4月2日起至5月28日期間規劃35場璇演藝術活動，安排在地藝術團隊輪番帶來戲劇、音樂、舞蹈及偶戲等演出，台中市長盧秀燕是「市長媽媽」，施政展現媽媽特質，重視幼兒、婦人及老人政策，台中市不但宜居也適合旅遊，以藝術文化邀請大小朋友共度歡樂時光。

台中兒童藝術節今年以「出發吧！冒險世界」為主題，鼓勵大小朋友面對生活挑戰，要機智、勇敢與堅持，打頭陣的是4月2日晚上7點在圓滿戶外劇場登場的《唐吉軻德冒險故事－銀河天馬》，唐吉軻德帶著他忠心的隨從「桑丘」及老瘦馬「難騎」，一起冒險的精彩故事。

台中市文化局表示，各文化中心及場館將配合兒童節活動，規劃多達51場系列活動，包括「風神寶寶」兒童劇團將’於4月24日在葫蘆墩文化中心演出《風神寶寶之火焰山》；「小青蛙劇團」於4月30日在港區藝術中心演藝廳演出《米香ㄟ奇幻車站》；屯區藝文中心則安排「Kiss Me親一下劇團」、「如果兒童劇團」及「抓馬合作社」劇團等團體，演出藝文饗宴和在地人文特色。