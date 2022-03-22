疫情受到控制，民眾把握假期出門踏青，清明4天連假將至，花蓮旅館、民宿連假前2日住房率均突破8成5。（羅亦晽攝）

疫情受到控制，民眾把握假期出門踏青，清明4天連假將至，公路總局預估首日蘇花路廊恐湧入2萬次的南下車潮，且花蓮旅館、民宿連假前2日住房率均突破8成5，令業者笑呵呵，知名景點東大門夜市的攤商也將抓緊機會，磨刀霍霍迎接大批旅遊人潮，藉此衝高業績。

公路總局四工處交控中心主任陳國正指出，連假首日蘇花路廊往花蓮南下車潮將是4天假期最高峰，預估整天將湧現1.8至2萬次車流量，多壅塞情形則會從上午7時直至下午3時，旅程時間恐是平常的2倍。連假第3天下午將陸續出現北上車潮，不過最高峰仍在連假最後一天，預估整天將高達2萬次，且車多雍塞情形恐到晚間才會緩解。

陳國正表示，疫情趨緩，不過目前民眾還無法出國，花東仍是國旅的最佳首選，他也研判今年蘇花路廊整體車流量恐較往年增加1至2成。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，旅館部分，清明連假首2日住房率平均8成5，民宿則是9成，最後2天平均5成。雖然首2日目前還未一房難求，但因距假期還有1周，不少人可能會在最後幾天陸續訂房，屆時應還是會滿房。

張琄菡坦言，花蓮因擁有得天獨厚的自然環境，疫情期間，旅遊表現仍是全台數一數二，且疫情趨緩，國旅爆發，加上觀光局推出補助方案，3月住房率較往年成長1至2成，熱絡觀光淡季的旅遊人次。

觀光飯店部分，位在北區的福容飯店與中區的理想大地渡假飯店連假首2天住房率平均8成，由於南區瑞穗鄉柚花盛開，加上大農大富螢火蟲季展開，提升瑞穗天合觀光酒店的住房率，整體達8成5，業者也觀察散客有即訂即行的趨勢，預料近期住房率還會再提升。

花蓮縣觀光旅遊民宿協會理事長、東大門夜市榮譽主委林文松說，縣內民宿連假首2日住房率平均達9成，且多以散客為主，屆時縣內將湧現大批觀光人潮，夜市生意應該不錯，不少攤商已多加備料，準備抓緊機會，衝高業績。