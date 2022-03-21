黃姓通緝犯紅燈右轉遇大園警攔查，身上持毒罪加一等遭逮。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

黃姓通緝犯紅燈右轉遇大園警攔查，身上持毒罪加一等遭逮。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

新北市一名39歲的黃姓男子，21日凌晨開車行經桃園市大園區一處路口時，因紅燈右轉被巡邏員警攔下盤查，警方發現他不僅是一名詐欺通緝犯，也是列管的毒品人口，並當場在其車上查獲4包毒咖啡包，全案依毒品罪及詐欺通緝等罪嫌送辦。

大園分局埔心派出所警員楊雨龍、趙孝軒於21日凌晨3時許，巡邏行經中正東路與埔心街口時，看見一輛自小客車違規紅燈右轉，隨即上前攔查，發現駕駛黃姓男子不僅是新北地檢署發布的詐欺通緝犯，還是其他分局列管的毒品強制採尿人口，警方立即將黃男上銬逮捕。

員警後續執行附帶搜索，當場在駕駛座旁查獲4包毒咖啡包，經初步檢驗後均呈現二級毒品陽性反應，警詢後依違反毒品危害防制條例及詐欺通緝等罪嫌，分別移送桃園、新北地檢署偵辦。

大園警方呼籲，毒品危害自身健康與社會甚鉅，民眾切勿以身試法，應遠離毒品、珍惜生命，警方將持續加強掃蕩，保護民眾免於毒害。

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