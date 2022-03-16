男酒駕又通緝 女警攔查他狂嘆：上不了遠洋漁船了 (戴志揚翻攝)

高雄徐姓男子騎乘機車見警突然頓了一下，引起員警注意，立刻趨前攔停，發現男子身上有酒味，在核對身分時赫然發現男子竟然是傷害通緝犯，經施以酒精測試酒測值達每公升0.20毫克(mg/L)，除掣單、扣車外，另依通緝罪嫌移送偵辦。男子嘆氣說著:「下午要出海跑遠洋的怎麼辦？」。

鼓山分局中洲派出所所長洪任宏、警員陳乃榕於15日下午1點15分左右，巡經中洲三路時，發現騎機車的徐姓男子(55歲)行車異常的頓了一下，趨前示意停車時聞到徐男身上的酒味，當場坦承昨天下午有喝酒，員警核對身分後發現徐男竟是高雄地方法院110年11月發布的傷害通緝犯。徐男表示都有按時到庭，不知道為何會被通緝，原本下午就要搭上遠洋漁船長達6到8個月的船上生活，沒想到因此上不了船。

初步了解，徐男多年前曾以出海捕漁維生，近年則改做船隻木工，因經濟壓力大，想要重操舊業從事收入更高的遠洋工作。由於徐男酒測值達舉發標準，依法掣單舉發並吊扣車輛，另依傷害通緝移送高雄地方法院偵辦。警方呼籲，酒後駕車己是全民公敵，請用路人切勿以身試法。