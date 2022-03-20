高雄50歲張姓男子19日凌晨在旗津區騎乘機車左搖右晃，巡邏員警見狀立即按喇叭示意停車，但張男竟不理會員警反而持續前行，警員加速將其攔下後，聞到張男渾身酒味，隨後張男致電狂向友人求救，無奈都沒人到場關心，警方測得張男酒測值高達1.05mg／l，立即將張男依公共危險罪送辦。

高市警鼓山分局中洲派出所員警19日凌晨0時許執行巡邏勤務，行經旗津區旗津三路時，發現前方騎乘機車的張男疑似精神不濟，來回跨越車道邊線，員警便加速上前將其攔停，隨後員警聞到張男全身散發濃濃酒味，張男也坦承有喝了些洋酒，但堅稱自己意識清楚，並沒有酒醉。

警方欲對張男實施酒測時，張男卻不斷向多名友人打電話求救，無奈並沒有任何人前往現場關心張男狀況，員警依法對張男實施酒測時，他還疑似心虛，受測時多次敷衍吹氣，導致檢測未成功，明顯不願面對並想藉此拖延，員警最終以手動模式順利完成檢測，測得張男呼氣酒測值高達1.05mg／l。

由於張男酒測值已經明顯超過法定標準值，員警當場移置保管車輛，並依公共危險罪嫌將張男送辦。經警方調查，張男在2014年也曾經有過酒後駕車的紀錄遭罰，如今張男竟心存僥倖、不知悔改，仍然酒後駕車被警方逮捕。

高市警鼓山分局長蔡鴻文表示，新修正道路交通管理處罰條例將於3月31日起施行，酒駕或拒測再犯的期限由5年延長為10年，只要10年內第2次累犯，得公布其姓名、照片及違法事實，另外，年滿18歲的同車乘客也將處6000元以上至1萬5000元以下罰鍰。

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