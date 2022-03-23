酒駕不僅對人民生命財產造成威脅，也對飲酒者大腦帶來永久性傷害，世界衛生組織（WHO）於2010年提出「全球酒害防制策略」，已提升酒駕的危害性至公共衛生的層面。法務部矯正署為此蒐集國內外酒癮戒治文獻及專業意見，參考公衛「三級預防」概念，重新規劃矯正機關酒駕犯處遇方案，以提升個人社會責任，減少酒精迷思，並以專業輔導強化改變動機，以促進酒駕受刑人的行為改變。

矯正署表示，酒駕行為背後潛藏許多社會問題，酒駕犯也有問題複雜、刑期短的特性，為此矯正署與衛福部已合作「矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫」，今年共有15間矯正機關獲得醫療相關服務，鼓勵有酒癮的受刑人及早就醫，共同努力協助其重返社會。

未來，矯正署也會從三方面重新規劃酒駕犯處遇事宜，首先引進三級預防處遇概念，並規劃短刑期酒駕處遇課程，以及推動醫療合作連結，將結合勞動、衛福、社政等力量，連結就醫、醫療、家庭關係、老年長照等社會資源，構成社會安全網，對於幫助酒駕犯返回社會才有治本的效果。