國寶級演員顧寶明驚傳過世 享壽72歲

72歲國寶演員顧寶明今(19日)傳出因心肺衰竭逝世，年輕時他便參與舞台劇出道，之後參加過綜藝節目《綜藝100》的短劇闖出名聲，也獲得金馬獎與金鐘獎肯定，近年他演出過偶像劇《公主小妹》，也曾演出電影《投名狀》，是演藝圈中人人尊敬的老戲骨，但他多年期因酒駕事件跌落低谷，後來他梅開二度娶了小20歲的賢慧妻子，還出奇招讓顧寶明戒菸成功。

顧寶明1993年、2004年曾兩度捲入酒駕風波，當年他第二次犯錯時，面帶愧疚受訪說：「喝醉怎麼會開車呢？身為公眾人物，做出這樣不良的示範，實在很不應該」，又因精值高達1.24，警方依公共危險等罪名，移送台北地檢署偵辦。

顧寶明、傅娟。（圖／中時資料照片）

綜藝節目《綜藝萬花筒》，右起陽帆、澎恰恰、張小燕、顧寶明。（圖／中時資料照片）

隔年他與小20歲的太太結婚，2013年受訪時讚處女座的太太和白羊座的他一靜一動，他牡羊座性子急，她處女座理性擅分析，他常被她講的道理說服，原本是老菸槍的他，因為太太一句話就秒戒掉抽菸習慣，他透露太太當時出奇招，放話：「假如你沒辦法戒菸，那我就陪你吸吧！」讓顧寶明大驚，坦言自己也知道吸菸不好，怎能拖妻子下海，太太此話一出他秒戒菸，當時已成功戒了7年多。

李立群（左起）、金士傑、顧寶明被封為「劇場三寶」。（圖／中時資料照片）

顧寶明與譚艾珍2012年參加台北電影獎。（圖／中時資料照片）

華視《綜藝萬花筒》，黃子佼（左起）、曹蘭、顧寶明。（圖／中時資料照片）

歷經了3段婚姻，顧寶明也從中學到維持婚姻之道，表示最重要的就是展現出「誠意」，他以老婆為師，稱從她身上學到了不少，「她忙時，要我倒茶掃地，我也甘之如飴」，生活中開始學會不再以自己為主，但他也承認兩人還是像一般夫妻會起口角，顧寶明說：「我讓她，她也讓我啊！不是你進就是我退，就像跳舞一樣，不能心裡只有我自己。」

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戲劇《書劍恩仇錄》，顧寶明與于佳卉（歡歡）。（圖／中時資料照片）

電影《國道封閉》。庹宗華（左）、顧寶明。（圖／中時資料照片）