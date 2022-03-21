林美秀、鍾欣凌一起弔唁顧寶明。（陳俊吉攝）

製作人楊佩佩弔唁顧寶明。（陳俊吉攝）

夏靖庭弔唁顧寶明。（陳俊吉攝）

國寶級喜劇泰斗顧寶明19日因腸胃道出血導致心肺衰竭，不幸辭世，享壽72歲。驟逝消息令親友與影迷感到震驚不捨。今（21日）是顧寶明靈堂開放親友弔唁第二天，兩位金鐘視后林美秀、鍾欣凌上午10點1多一起現身，在靈堂待了約半個多小時。林美秀表示，「我們想的還是寶哥很可愛的時候，聊的都是跟他一起拍戲和排舞台劇的回憶。我和欣凌都算是寶哥帶起來的，他有陣子在屏風表演班，很提攜我們，那時候我們還是小朋友，是他帶我們用最輕鬆的方式演喜劇」。

鍾欣凌回憶，當年他們都在屏風，寶哥常來找國修老師吃飯，「他標準就是很爽朗的笑聲，時不時會摸頭再拍兩下，很爽朗的個性」；兩人最難忘的還包括寶哥會「治病」，林美秀說：「寶哥會氣功幫我們治病，邊治病邊打嗝，會摸頭或哪裡不舒服就摸哪裡，就熱熱的。」鍾欣凌也說，寶哥跟國修老師都會氣功治病，畫面很有趣，她有一次咳到不行，就是這樣治好的，當時就覺得：「哇！大師還會治病！我們可以蹭飯吃，還可以被治病！」林美秀還回憶寶哥會一邊治病一邊開玩笑，鍾欣凌說其實就是長輩的心意，可能這樣笑笑病就好了。

林美秀透露，已經很久沒見到寶哥，「有次殺青酒見到，但時間不記得了，應該也有3、4年了」。

有情有義的兩位影后好姊妹，除了一起到寶哥靈堂弔唁，之後還到隔壁的資深藝人唐川以及《初擁》攝影師雄爺的靈堂弔唁，一次跑了3家生命會館向3位辭世的朋友告別。

談到雄爺，林美秀說只合作過一次，沒有很熟，就是來替家人祝福打氣，至於唐川則是無緣合作，但相信有一天一定會有緣分。鍾欣凌則說自己與唐川是在《雨後驕陽》合作過。

曾與顧寶明合作《倚天屠龍記》等多部電視劇的的製作人楊佩佩表示，顧寶明跟她合作過很多部戲，很厲害，遺憾這麼年輕就走了，可惜很久都沒有聯絡，聽到消息很難過，「應該要早早聯絡，沒想到這樣就走了」。

而資深藝人夏靖庭也現身靈堂，但匆匆離開沒有受訪。