朱陸豪哽咽談顧寶明。（陳俊吉攝）

顧寶明女兒顧乃玠親送朱陸豪離開靈堂。（陳俊吉攝）

顧寶明家屬送寇世勳離開靈堂。（陳俊吉攝）

喜劇泰斗顧寶明人生落幕 靈堂開放親友追思

國寶級喜劇泰斗顧寶明19日清晨因腸胃道出血導致心肺衰竭，不幸辭世，享壽72歲。驟逝消息令親友與影迷感到震驚不捨。今天（20日）是顧寶明靈堂開放親友弔唁首日，除了張小燕、王琄、寇世勳、李立群兒子等人前往弔唁，與顧寶明相識數十年、有「台灣第一美猴王」封號的朱陸豪上午也前往致哀，他受訪時哽咽表示，可能「寶哥」覺得自己功課已經到了，所以就很輕鬆、很瀟灑地走了，「我剛剛跟他女兒也聊到了，我覺得寶哥對子女非常好，他希望不要拖太久，讓他們不要有太多負擔」。而站在一旁看著他受訪的顧寶明女兒顧乃玠也忍不住眼眶含淚。

朱陸豪表示，「寶哥」是我們圈內一個最棒的大哥、最資深的前輩，「像我們從京劇跨到舞台劇，都是因為寶哥在背後給了很多的支持，昨天看到這樣的新聞，真的是很不捨，覺得寶哥有很多好戲、很多表演的技巧，還可以再傳給更多的後輩。我希望寶哥在天上能夠排更多好戲，將來我們在天上相遇的時候，可以排更棒更棒的戲。寶哥，我們都很想念你，希望你在路上一路好走」。

他說，昨天聽到消息滿錯愕的，「有一次我們在家樂福碰到，還一起吃飯一起聊天，那時候他身體狀況很好。而且他還有健身。」被問家屬情況，「當然是很突然啦，我們見了面，說沒兩句話她心情就非常難過，我相信經過這1、2天的沉澱下來，他的女兒、他的兒子也都很冷靜的把這些該做的功課慢慢地處理，所以他們現在很平靜，放心。」

金鐘視后王琄表示，「我們剛剛踏入劇場的時候，他就已經開拓劇場這一條艱難的路，開了一條很寬廣的道路，讓我們後輩演員可以勇敢往前走，少了很多挫折，他對表演的精神與要求，是我們永遠的標竿」。他說今天來致意，非常感謝他，「雖然非常不捨，希望他能夠自由自在，就像他一直活著的樣子」。

對於兩人沒有合作過，她也直言可惜，並哽咽地說：「就遺憾吧！很多時候要把握當下、要珍惜，過了就沒了。但他永遠不會被我們忘記，對我而言他沒有真正死亡，他的精神一直放在我們心裡，作為一個演員，他就是我們永遠的標竿與天花板。」

而寇世勳離開靈堂時被問對好友說了什麼，僅簡短表示：「好兄弟一路好走！」隨後就以一句「不講了」神情哀戚離去。