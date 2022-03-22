總是往前衝的王淨學會踩煞車讓自己休息與充電。（COSMOPOLITAN提供）

王淨逐漸活出自己。（COSMOPOLITAN提供）

剛度過24歲生日的王淨，入行以來作品不斷，近期更是在夯劇《華燈初上》演活了少女時代的Rose羅雨儂。她接受雜誌專訪大方分享近期的感觸與體悟：「以前可能會比現在更衝動，但漸漸得會提醒自己要懂得暫停。」

20＋的王淨，仍保有天真無畏的橫衝直撞，這幾年一路往前衝的她，2022上半年總算踩下煞車，有時間休假與充電。 「今年最大的體悟，就是要多為自己著想，不再去理會別人的眼光。下了戲跳脫角色後，我想吃就吃、想睡就睡，最近愛上跟朋友一起跳舞。另外，也想嘗試除了演員以外的工作，我開始寫劇本，想看自己說故事的能力在哪裡。」

對許多嚮往電影夢的人來說，24歲的王淨是備受幸運之神眷顧的一顆星星，她2017年以愛情電影《痴情男子漢》出道，陸續接演《鬥魚》、《返校》、《瀑布》、《月老》等影視作品都獲得好評，年紀輕輕的她，已入圍過兩次金馬獎「最佳女主角獎」提名。出眾演技與才華備受肯定，但仍青春的她，當然還是會有少女的煩惱，「同齡的女生，不管在感情或生活上，可能遇到一些錯誤或傻事，從中吸取教訓成長，但我的錯誤，是攤開在媒體和大眾面前」，曾為此陷入低潮。

王淨坦言：「一些不實的緋聞報導，像是說我劈腿之類的，曾經讓我很困擾。」但她在感情中一直很理直氣壯，有就是有，沒有就是沒有，但不實報導的緋聞，讓對她不熟悉的讀者有所誤會，她的心情也受到影響，「我非常在乎別人的想法，一度適得其反，害怕別人說我什麼，所以做什麼也都小心翼翼，害怕別人不喜歡我、不理解我」，卻因此綁手綁腳。

早在出道之前，王淨15歲就陸續出書《芭樂愛情》、《蟑螂哲學》等小說，作家細膩特質讓她格外早熟，也幫助她揣摩角色，每當看劇本時，腦海已排練戲該怎麼演，即便拍攝時與想像不同，也是創作者之間的腦力激盪。而讓她開始寫作的幕後功臣，正是她的媽媽。「我媽媽是個很有文采的人，從小不會限制我閱讀課外讀物，鼓勵我接觸各式各樣的小說，從愛情、恐怖到科幻不同類型，我在寫作上沒有一個楷模，但啟發我寫作的人就是媽媽」，她有寫日記的習慣，但大喇喇的個性，讓她經常把日記搞丟，曾被媽媽和姊姊撿過去看，還從日記裡發現她新的戀愛對象，故意取笑她，一家人嬉鬧的日常，聽來格外溫馨。

「剛入行時，很容易受外界的眼光影響，常覺得自己哪裡不夠美、不夠好，心理很不健康。」王淨坦言，以前不懂得自己適合什麼，經歷過一段愛美撞牆期。曾為了符合普世價值的美女身材去節食、保養品也是跟著別人說什麼好就塗什麼，最後反而讓自己越來越沒自信。

知名女演員凱特溫絲蕾（Kate Winslet）曾說過：「要是不相信自己，這輩子大概都只能演胖子或是繼續沮喪下去了。」這句話成了王淨追求完美人生中的一道光，並重新定義美麗這件事情。她開始思考自己要的是什麼，深入觀察自己的肌膚狀態、傾聽自己的內心。找到適合自己的保養方法後，王淨連熬夜隔天早上起床臉也特別亮！她也想藉自身的的經歷鼓勵年輕女生，別怕麻煩，不要停止尋找屬於自己的美麗之道：「保養如果自己不做，不會有人幫妳做。」

除了作家、演員，今年她也多了新身份，與姊姊共同成立芳療SPA館「翩翩芳廂FeatherySpa翩翩芳廂」，當起老闆娘，也有不同的學習，「我是個有很多想法的人，但真的不擅長實際面的操作，所以很多事都交給姊姊，但我可能會在行銷上面出主意，像我們開幕活動、發媒體，這些事我在演員身份不會接觸到的，就會開始想要怎麼做，感覺自己變成SPA的經紀人」。對於這個世界，她仍在摸索與了解，希望未來能看得更透徹，並且擁有被討厭的勇氣。