74歲韓國「國民奶奶」尹汝貞去年因《夢想之地》（Minari）榮獲奧斯卡女配角獎，刷新歷史成為首位抱走小金人的韓星，她參演Apple TV＋原創劇《柏青哥》本周五（25日）上線，劇中她扮演的老年「善慈」隨丈夫到異鄉生活，克服種種困難後，終於在晚年得以享福，與自己的人生經歷不謀而合，「她堅忍不拔的精神和努力活下去的決心鼓舞了我，看到劇本時就覺得我必須演出這個角色」。

尹汝貞1966年出道至今已56年，曾因演出金綺泳導演執導《火女》橫掃青龍等多項電影大獎，但在她事業巔峰之際，決定與歌手前夫趙英男定居美國，演藝工作一度停擺，這次演出的過程中也讓她想起了過往，她說「在我那個年代，很多女人都會覺得婚後就能從此過上幸福快樂的生活，我也是帶著這個信念，跟前夫一起到美國生活了9年」，但後來她因丈夫外遇選擇離婚，「那時已經沒人記得我，之前在演藝圈所累積的一切通通化為烏有」，便放下身段，從小角色接起。

對尹汝貞來說成為一名真正的演員是從離婚之後才開始，「在這之前我其實不太珍惜我的工作，因為身為傳統韓國女性的我，心裡一直有個想法，覺得自己應該會嫁給一個好男人吧，結果並不然，大家都知道生活總是無法如你所願」，從此對於每個接到的角色都懷著感恩的心，一直自稱是「生計型演員」，也曾在訪問中幽默表示「演員在需要錢的時候，演技就會是最好的」，只要時間跟體力上允許，絕不推掉任何演出邀約，「為了我的家庭，因為我必須獨自養大2個兒子」。

至於拿到奧斯卡後，生活是否有所改變，尹汝貞早已看破名利，「到我這個年紀的老人都很固執了，一個獎並不能改變我什麼，就保持愉快的心情繼續生活」，也坦言確實收到更多的演出邀約，「很多韓國製作方都說故事是為我量身打造，但我都會反過來跟他們說『你們應該為自己而寫，而不是為我而寫』，加上大家很清楚我的健康狀況跟年紀無法再接那麼多的工作了，所以拒絕也是很能被接受」，《柏青哥》則是在得獎前就已拍攝完畢。

而她上台致詞時化身小迷妹對《夢想之地》監製布萊德彼特（Brad Pitt）說：「終於見到你了」，妙語如珠的英文感言備受好評，好友曾疑惑地問她「妳為什麼得獎了都沒有哭，在那麼歷史性的一個瞬間欸」，但尹汝貞認為「這麼開心的時刻幹嘛哭」，更搞笑自爆當下其實也因為要用英文說得獎感言而感到手足無措，「所以我怎麼會哭呢」，而她下周一（28日）也將以頒獎嘉賓身分出席第94屆奧斯卡頒獎典禮。

另外，她近年因參加實境秀《尹食堂》系列吸引年輕觀眾注目，這次劇中也有不少烹飪戲，飾演她孫子的陳河提到自己相當榮幸能和尹汝貞共演同部作品，還能吃到對方親手做的料理，直呼「我根本賺到了，到現在都還覺得很不現實」，尹汝貞也害羞回：「真的很不好意思，我又不是專業廚師，謝謝大家的喜歡。」並透露私下其實很少下廚，「除非是我自己在家，肚子非常餓又買不到東西時才會下廚」。