70歲大陸名導張紀中才華洋溢，曾指導出《笑傲江湖》、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》等金庸劇，5年前他梅開二度娶了小他31歲的妻子杜星霖，兩人年紀經常被外界酸「父女戀」，張紀中多次親上火線，更不惜怒嗆網友。最近大陸網友發現張紀中近來似乎不把重心放在演藝工作了，改跟太太直播賣貨當起直播主，令不少粉絲相當驚訝。

張紀中與前妻樊馨蔓離婚後，便傳出和助理杜星霖過從甚密，前年他親上火線回應杜星霖並非是他助理，是他離婚後正式交往的女友，兩人確實已經結婚，除了張紀中原本育有的一個兒子外，他和杜星霖陸續又生下一兒一女，一家五口過得十分幸福，但卻常有網友酸言酸語攻擊。

去年張紀中在網上發飆，直說：「是不是現在無論我發什麼都會歸結為『錢』？」強調：「不要再說我老婆懷孕了，她才剛出月子三個月，哪有那麼快瘦下來，我覺得她這樣就很好。」另有人諷刺：「沒錢這女人會跟這麼個老頭子嗎？」張紀中高EQ說：「我可以幫你問下我夫人，但她不是『這女人』」，又有人說：「你老婆不一定一直是你老婆」，張紀中回飆不帶髒字說：「我倒是想知道如果有人對你這麼說，你會怎麼回覆？」

張紀中最近改行當起直播主，還分享一支和太太在沙發上放空，突然工作人員提醒他們趕緊去直播，杜星霖便跳起來拉著老公的手說：「給我們的三個孩子打拚去！」據《香港01》報導，張紀中除了意想不到轉行外，還為了圓太太的明星夢，決定投資10億人民幣（相當於45億台幣）拍攝金庸名著《越女劍》的電影，找太太當女主角，有意請胡歌合作，也難怪夫妻倆近來忙賺錢，以盼存夠錢實現拍片計畫。