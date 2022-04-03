鹿希派開直播與網友互動。（容易文創提供）

鹿希派日前無預警開直播在直播時分享專輯《P》裡頭的創作歌曲，透過直播和粉絲談天說地輕鬆自在，還開箱粉紅手提大包包讓大家一窺究竟，只見包包裡頭有工作用的耳機、帽子、墨鏡、項鍊飾品、Nintendo switch，網友直呼一點都不精采，質疑有先整理過。鹿希派笑回：「自己也想要有精彩特別的東西但自己就是宅男，也不愛出門。」對於粉紅手提包鹿希派說：「我很喜歡粉紅色第一張專輯的粉紅救護車，粉紅之於少女，就只是一個刻板印象，我覺得粉紅色更能突顯潮流時尚感和陽剛之氣。」

被問到有想過和憲哥有歌曲上的合作嗎？鹿希派表示有想過但感覺時候未到：「如果是製作憲哥的歌曲，不知道是歌手聽製作人還是製作人聽歌手的，總覺得哪裡怪怪的，還是想先把自己音樂下功夫做出特色，而不是以話題性取勝，對於音樂未來有無限可能，不會自己設限。」鹿希派養的寵物鸚鵡也是大家關心的話題，「有次鸚鵡有次在我直播時 一直發出聲音想刷成就感，於是就把鸚鵡放到肩膀上，馬上就安靜了，最近學會了說老闆好，十分聰明可愛」。

直播中分享新歌〈珍珠奶茶〉廣受好評，原來他當初只是想記錄生活中的一件小事，用最輕鬆甚至有一點詼諧的口吻完成創作，從喜歡珍奶配雞排出發，但這兩項惡魔食品的高熱量會對人造成負擔，「相信很多易胖體質的人都非常有感」。希派分享直播越來越有心得，每次開直播前都會想新的梗跟觀眾互動，「我也常常讓粉絲舉手上直播call in，有的是上來表達對我的支持，有的則是上來分享音樂交流，甚至還有的上來模仿台北市長柯文哲」，感謝鐵粉熱烈參與支持到最後一秒完播才離線。