堺雅人（中）開心能跟廣末涼子（左）、門脇麥（右）合作。（friDay影音提供）

「半澤直樹」堺雅人在主演新日劇《騙不了人的男人》中飾演一個誤入歧途、無法騙人的「詐欺師」，對於久違的拍戲相當樂在其中，光是拿到劇本就興奮不已；印象最深的竟是「充滿女演員的現場」，他透露因為有一幕是類似結婚詐欺的劇情，所以放眼望去現場幾乎都是女演員，覺得不可思議的他甚至笑說：「2年前拍的連續劇裡幾乎都是男性，這次真的是久違的『女演員啊』。」

堺雅人的過往作品鮮少有戀愛元素，這次還滿開心有不少相關橋段，並大讚門脇麥、廣末涼子、村川繪梨等人，稱自己與這些擁有戀愛劇經驗的「前輩」們邊學邊演，受到她們許多照顧。雖然曾在《王牌大律師》系列搞笑無極限，事實上不擅長喜劇的堺雅人苦笑道：「我對自己毫無喜劇感這點很有自信，都是不加思索就直接演出」，並表示還好有導演的引導，因為對於自己的幽默實在是沒有自信，強調：「我真的是個很不有趣的人啊」。

什麼角色都想挑戰的，談起這次在《騙不了人的男人》的角色，覺得比起演壞人，「好人更難演」，解釋因為自己並非善人，都是接受身邊人所釋出的善意，但如果是壞人話，「只要想演」就是個動機，所以相較之下演壞人容易多了，《騙不了人的男人》明（27日）friDay影音上架。