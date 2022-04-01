女星艾莉絲2018年梅開二度嫁給英國外交官馬培迪，婚後再生一兒「威廉弟」，加上與日籍前夫生的女兒「梨梨醬」，集滿「好字」，經常透過粉絲團分享親子生活的她，受到大批粉絲喜愛，不過近來由於衣著寬鬆，引發網友猜測是否「懷上第三胎」，她也親自解答眾人疑問。

艾莉絲透露耗時2年研發出的新產品上線，她回憶起樣品都是從南法寄寄來台灣讓她親自確認，前後總共調整近70次，對產品的挑剔堅持，數度惹怒法國生產供應大廠，對方甚至還用法式幽默來抱怨，對於這些聲音她表示只能假裝沒聽到，創業幾年來，從沒在怕被抱怨或討厭，畢竟要創造出從零到有的事物，就要有被討厭的勇氣和堅持，更透露目前心情就是「朝著夢想降落的感動」。

不過由於艾莉絲在照片中穿著寬鬆，並且巧妙遮住肚子，加上她表示內心非常激動，恨不得立即飛奔到南法現場，原本目前應該站在供應廠生產線旁，檢視所有步驟，但礙於某些原因留下來了，讓網友推測是否懷有身孕？對此她表示可能是衣服太寬鬆，才會被推測懷孕所以沒有去南法出差，對此，她澄清沒有懷孕，但變胖倒是真的，更強調光照顧兩隻瘋狂姐弟就要被搞瘋，加上還要衝刺事業，時間和體力都在透支邊緣，沒辦法再增產報國。

對此，網友紛紛回應：「一定是未滿三個月不能說」、「不是變胖，是幸福正在膨脹」、「再生一個跟帥弟一樣的女兒吧」、「再生一個當三寶媽媽」「再生一個給老大和老二作伴」。