主要原料CPL報價大漲，帶動下游尼龍產品價格跟漲，國內主要尼龍廠集盛（1455）3月合併營收11.39億元，創3年以來新高，年成長37.99％；市場指出，尼龍相關產品報價短期漲幅過大，客戶出現買氣縮手的狀況，預期，集盛第二季營運不易有大幅度成長。

集盛累計今年第一季合併營收28.21億元，年成長19.4％。

集盛指出，尼龍粒、尼龍絲目前報價來到2014年3月以來的高峰，由於短期漲幅過大，下游客戶無法吸收，買氣已有轉弱的跡象。

主要產品尼龍營占45.7％，加工絲占31.6％，目前訂單已到4月底的集盛認為，上半年在尼龍產品報價上揚，且加工絲產品產量提升下，營收表現可維持正成長。

集盛指出，今年聚酯加工絲、尼龍加工絲產品，新增產能到位，產量約可提升一成左右，預期也會讓營運表現會優於去年。

不過，市場指出，因原料價格波動劇烈，集盛今年的獲利能力將受到影響。另外，集盛2021年上半年尼龍粒有低價庫存超額利潤，加上業外因股票投資收益頗豐，2022年看起來少了這一塊，預估整體獲利表現將比去年減弱。