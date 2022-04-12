俄烏地緣政治風險情勢未解下，油價走勢高度震盪，風險降溫前油價仍有上行壓力，即使情勢改善對油價帶來短期回檔壓力，但評估下檔空間相對有限，近日黃金走勢也向上，後續若俄烏戰事再惡化，避險需求將持續湧向黃金，進而推升金價，代表油金資產後市不看淡。

富蘭克林證券投顧表示，油價走勢高度震盪，主因目前雖僅英美兩國禁止俄羅斯石油進口，但多數能源業者已先因金融制裁，自主暫停進口俄羅斯原油，即使俄烏達成停火協議，西方國家對俄制裁可能持續，全球原油供應仍有缺口，提供油價下檔支撐。且美國與國際能源署盟國聯合釋放大規模戰備儲油，短期內可望舒緩供需緊繃情勢抑制油價漲勢。

然高盛證券認為，儲油釋出並非可持續性的原油供給來源，無法解決原油市場供不應求的結構性問題，下半年布蘭特油價預估由135美元下調至125美元，但明年預估由110美元上調至115美元。當多數資產皆已受惠低利率與流動性充沛環境，帶動評價偏高，能源股具備油價上漲帶動獲利基本面，同時擁有自由現金流量增加發放股利，還有買回庫藏股等股東友善動作，評價水準仍有明顯獲得提升的機會。

富蘭克林證券投顧指出，近日黃金持續受俄烏地緣政治局勢所牽動，若戰事再次升級，避險需求將持續湧向黃金，進而推升金價。反之若情勢出現緩和，避險需求消退，可能讓黃金回檔，但預計也不會出現大幅回調，仍可能會繼續維持強勢一段時間。因戰爭導致大宗商品價格大幅上揚，美歐通膨壓力持續上升，具通膨避險的黃金，仍將持續受到青睞。

目前看來高通膨情勢可能會延續到今年年中以後，都會維持在高檔水準，有助持續支撐黃金，預計黃金在1,900美元附近有較強支撐，大約是去年以來巨大底部的頸線位置，有利在黃金回落至1,900美元附近時分批承接布局。但需留意中長期Fed、歐洲央行（ECB）更積極的收緊貨幣政策，因央行放水力道減弱、利率抬升環境下，黃金中長期前景仍存在回檔壓力。