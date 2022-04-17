韓聯社引述韓國軍方消息稱，美韓兩國將於18日啟動2022年上半年聯合指揮所演習，為期10天。這是文在寅任內、新政府上任前最後一次聯合軍演。

美韓從12日至15日進行預演性質的危機管理參謀演習（CMST），檢視戰爭爆發前的突發危機管控和化解能力。上半年聯合指揮所演習（CCPT）將假設戰爭爆發後的情況，分為防禦（第一階段）和反擊（第二階段），主要以電腦模擬的指揮所演習（CPX）方式進行。

由於演習期間北韓將迎來人民革命軍（抗日遊擊隊）成立90週年紀念日（4月25日），備受各方關注。有分析指出，今年是人民革命軍成立「逢五、逢十」的年份，北韓可能舉行閱兵釋放軍事信號。北韓此前還強烈反對美韓聯合軍演，因此可能以應對美韓聯演為理由，在韓國新政府上台前後做出挑釁行為。

這是文在寅政府任內最後一次美韓聯合軍演。本次軍演，美韓不會檢驗未來聯合司令部全面作戰能力（FOC），預料在韓國新政府上台後再開會討論。

按照慣例，美韓多在演習開始前通過聯合國軍司令部和北韓軍隊之間的直通電話，通報演習日程和性質等，但此次可能不會通報。