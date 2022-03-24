明華園總團本周末在屏東千禧公園的演出，要搭建大舞台，過程並不容易，陳昭賢表示，一開始是烈日讓劇組中暑，後來又下大雨，還遇上地震，「把舞台翼幕震斷，工作人員緊急搶修，可說是忙壞了。」陳勝福表示，「好在真誠會感動天，感謝老天幫忙，最後還是出太陽了。」

陳昭賢表示，這次的製作前後籌備了600多天，團隊非常慎重，還有屏東大學60多位學生加入，擔任客家村民、日本軍隊角色。陳昭賢表示，語言是一大挑戰，「全劇有客語、閩南語、排灣族語、日語，為了呈現語言之美，我們邀請許多能說這些語言的演員加入演出行列。」

劇中呈現的是族群融合，在劇種上也多有融合，陳昭賢表示，音樂設計將不同的劇種和語言融合在一起，「音樂設計老師取了歌仔戲、客家曲調的元素和精神，融在戲劇裡，成為音樂劇。」陳昭賢說，這樣的音樂劇有音樂、歌舞還有武術，以及傳統演員的身段，看起來很順暢，也很深刻，不會太沉重。

演員包括明華園總團當家小生孫翠鳳、演員郭子乾及劉瑞琪、新生代客家戲演員吳侑函、馮文星、馮文亮，排灣族歌手Cemelesai徹摩、鄒族演員蘇達等。

陳昭賢表示，郭子乾有一段大篇幅的動人獨白，「裡面談到戰爭裡人肉終究抵不過槍彈，而他們的壯烈犧牲是一種精神，為鄉親站上前線，換取更多時間。這段獨白談論了和平的重要性。」