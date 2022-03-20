新北市蘆洲區1名3歲幼童18日晚餐時不慎被食物噎住，奄奄一息情況危急，母親急電119求助，新北市消防局救護派遣員吳毅夫線上指導母親急救，持續對幼童實施心肺復甦術，救護車到達前幼童已將異物吐出，恢復呼吸心跳。

新北市消防局18日下午6時許接獲幼童母親報案，焦急說3歲的小孩不慎被食物噎住，已呼吸微弱，快要休克。吳毅夫立即線上指導母親先將小孩移至安全平坦處，然後母親將右手放在小孩胸口正中間，手打直用單手力量持續按壓，直到救護車抵達由救護人員接手。

母親持續按壓約5分鐘後，幼童將異物吐出，恢復自主呼吸心跳，吳毅夫指示母親將幼童口中異物挖出，然後讓小孩側躺，避免再被異物噎住。隨後救護人員到場，評估幼童已恢復生命徵象並排除異物，隨即進行相關救護並送醫，接受後續治療。

消防局提醒，報案時請不要緊張，聽從119專業人員線上指導與諮詢，爭取黃金救援時間搶救生命。此外，民眾如需了解如何急救、如何操作CPR等問題，可加入新北市政府消防局LINE官方帳號，輸入關鍵字即可得知如何急救。