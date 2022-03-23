桃園市蘆竹區22日晚間9點20分，有名年僅5歲的小男童與母親走失後，漫無目的獨自走在街頭找尋媽媽。恰好巡邏員警經過並在車陣中停等，小男童於是趕緊向車上的員警招手，最後在員警的協助下，順利找到了媽媽。

警方表示，年僅5歲的小男童昨晚隨母親一同外出用餐，之後便至附近的五金行內採購物品，由於媽媽過度專心挑選商品，一時疏忽未注意與小男童失散。小男童也誤以為母親已經採購完而離去，於是沿著蘆竹區忠孝東路，一路邊走邊哭，想要找尋媽媽。

蘆竹交通分隊分隊長官于城及警員許文謙等2人當時巡邏經過，在車陣中停等時，見到人行道上有1名小男童正在向他們揮手，於是下車關心，這才得知小男童原來是走失了。

員警隨即問清楚男童走失的過程，沿相反的方向帶著男童返回原來的五金行，正巧男童的母親也在旁邊的商店焦急的找尋，幸好員警即時發現男童。

蘆竹警分局呼籲，幼童外出，應提高警覺，隨時注意其行動，切勿輕易讓小孩離開視線，以免發生危險。