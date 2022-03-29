全台百貨母親節前哨戰化妝品購物節如火如荼展開，今年看準4月兒童節連假商機，幾乎各店皆提前於3月底開打，且隨著全球解封潮，包括京站、環球Global Mall、統一時代百貨等均打出療癒戰；環球更推出五大療癒展，京站、統一時代等準備送療癒旅遊住宿券等，力拚全檔業績較去年同期成長5～10％。

Global Mall首波母親節檔期，以療癒陪伴為主題，祭出三大回饋、五大療癒展，包括多元支付享回饋最高18％，同時搭配母親節檔期還有近20個新櫃登場，包括大河屋、咖哩樹、Mo-Mo-Paradise、金茂宜咖啡、龜記茗品等，預計帶動今年母親節檔期第一波業績成長10％。

環球指出，今年至今第一季成長10％，動能來自於新開店A19，若以既有店來說約成長3％，因1～2月相對有疫情干擾，且雙鐵車廂禁食，以致社區獨立店業績強勁，但車站店相對辛苦，自3月起開放車廂內用後才逐步回復；業者指出，經過兩年疫情緊繃期，對自己好點已成為消費趨勢，除了精名品業績大爆發，無法出國下，國內休閒旅遊、戶外露營正夯，加上宅在家經濟，帶動運動休閒服飾、健康小家電、毛小孩商品熱銷成長超過1成。

統一時代百貨台北店再度攜手高雄夢時代購物中心，北高同步推出美人節檔期，首6日化妝品、香氛、內睡衣滿2,000送300，全館指定櫃滿3,000送300；搭配icash2.0或icashPay支付，線上線下同步開搶，預估美人節檔期目標可望年增近一成。

京站則看準無法出國這二年，有69％台灣消費者體認旅遊之於心靈之重要，除了過往滿千送百、抽小豪宅之外，今年額外加碼抽療癒之旅，提供高達15組客製化旅遊行程，加碼送振興金，總回饋率高達22.5％，目標拚出業績較去年至少增長5％。