百貨母親節檔期優惠陸續公開，Global Mall今年就以可愛的貓系療癒風來展開母親節優惠，首波將於31日起至4月20日推出「共好生活節」的療癒陪伴為主題，祭出三大回饋、五大療癒展，包括多元支付享回饋最高18%，最高滿5000送900的優惠，加上四大車站店首推的「點數10倍送」低門檻、高回饋優惠吸客，還有「紙本振興券周周抽獎」抽Gogoro電動機車、iPhone13、[email protected]新概念健身魔鏡等活動，同時再帶來五大療癒展，以及近20個新櫃登場，預計帶動今年母親節檔期首波業績成長10%。

看準後疫情商機，Global Mall母親節檔期主推戶外露營、毛小孩商品優惠6折起。（Global Mall提供）

今年Global Mall母親節首波就主打聯名卡、行動支付均享滿額禮，新北中和更祭多重滿額贈，31日至4月20日指定專門店當日累滿5000送500，使用GMpay加贈100元、刷Global Mall聯名卡當日累滿3000送200， 再加銀行禮加碼百元，等同使用GMpay綁定Global Mall聯名卡，當日消費累滿5000元，最高即送900元電子商品禮券，而新北中和、屏東市還推街口支付限定回饋，刷街口支付當日單筆滿1688送100；桃園A8、桃園A19、屏東市則為指定專門店消費滿3000送300。

Global Mall板橋車站設有「3D貓咪藝術畫」，一起搭著喵列車快樂出遊。（Global Mall提供）

另外板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站更首祭會員單筆滿500元，即享點數10倍送，每日最高送300點，而全台八店刷聯名卡當日累滿3000送200；而為了迎接振興五倍券即將於4月底到期，Global Mall也再祭最後一波加碼，會員持紙本振興券消費，單筆滿千即抽Gogoro機車、[email protected]新概念健身魔鏡、iPhone13及AirPods3。

Global Mall新北中和引進「大河屋」，31日起開幕推出消費滿500送500優惠，4月6日至8日推「指定主餐買一送一」，消費「沙朗牛排丼」，即送「炙燒(豬/牛)肉丼」，每日限量100份。（Global Mall提供）

除了優惠以外，Global Mall也貼心希望帶來更多不一樣的體驗給消費者，像全新近20大新櫃，就有大河屋、咖哩樹、Mo-Mo-Paradise壽喜燒‧鍋物專賣店、金茂宜咖啡、龜記茗品等美食名店，另外更以療癒貓之行旅為主題，與貓系圖文作家「貓小姐Ms.Cat」推出獨家會員禮，更設置了櫻花野餐、搭火車旅遊貓咪打卡點，同時還有獨家「3D貓咪藝術畫」、以宇宙八大行星結合反應過激的貓為主題的「宇宙遊樂園」，以及可以與媽媽一同寫下祝福的「愛地球祈願樹紙箱展」、新北中和將於4月初推「夜光玫瑰花園」，讓顧客能來一場療癒之旅。