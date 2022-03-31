到澎湖水族館一探飼育員每日與海底生物的日常生活。（Klook提供）

全澎湖唯一的覓海灣露營車體驗，步行10秒即可抵達沙灘，讓你輕鬆與大海約會。（Klook提供）

在無人島上露營，欣賞美麗的日出與日落。（Klook提供）

澎湖無人島在星空下露營，聆聽浪漫的海浪聲入眠。（Klook提供）

澎湖花火節將於4月25日登場，澎湖不僅有美到令人咋舌的海灘和各種刺激有趣的水上活動，晚上住宿一樣也能玩得很獨特精彩，旅遊平台Klook特搜了澎湖花火節期間3種獨特的過夜體驗，包括在水族館和海底動物一起睡一晚，或是睡在露營車上聽著海浪聲入眠，甚至直接到無人島在星空下露營，推出旅客有感的獨特饗宴。

適逢澎湖花火節20週年，Klook獨家與澎湖水族館合作推出全台首創沈浸式「與魚兒共眠住宿體驗」，讓旅客能深入探索大海的奧妙，不僅可以在海底隧道和大洋池區域與海洋生物共眠，還能與小生物近距離接觸、晚上夜遊水族館探險、揭秘飼育員每日與海底生物的日常生活。

為了提供旅客更豐富沈浸於海中的感受，澎湖水族館獨家打造具有燈光、音響還能泡澡的沈浸式海洋主題淋浴間，讓旅客彷彿化身美人魚沐浴在海中；此外，隔天早上在海底隧道中醒來，一睜眼就能看見陽光灑落海中的美麗折射到澎湖水族館創造屬於自己的夢幻回憶。

澎湖唯一的「覓海灣露營車體驗」，緊鄰海邊只需約步行10秒即可抵達沙灘，讓你輕鬆與大海約會，走訪潮間帶一探小螃蟹、寄居蟹等可愛生物們，每戶露營車皆有獨立出入口，保有隱私免被打擾，露營車方案皆含早餐。

「澎湖無人島沙灘露營」體驗，從中午開始就與大海開始親密約會，行程將乘坐遊艇前往無人島附近的忘憂島秘境浮潛，在傍晚時登上無人島開始一場充滿驚喜的夜晚，除了體驗紮營與探索無人島生態外，還能與三五好友一同升起浪漫的營火，圍坐在營火旁開心聊天，在滿天星空下享受幽靜時光和探訪神秘的夜光砂，最後在輕柔的海浪聲陪伴下入眠，隔天早起還能欣賞太陽從海平面升起的美麗畫面，享受愜意的的渡假時光。

針對澎湖花火節一車難求的租車需求，Klook推出澎湖花火節租車保證有車，輸入【澎湖租車95折】指定優惠碼再享95折優惠，另有限量快閃1折澎湖商品、買澎湖體驗免費抽大獎等優惠。