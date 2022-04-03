張秀卿昨出席同志夜店的卡拉OK大賽。（Locker Room提供）

張秀卿昨（2日）凌晨出席知名同志夜店「Locker Room」一年一度的老闆卡拉OK大賽，擔任主評審，獲得在場粉絲夾道歡迎，所到之處都被熱情的朋友們簇擁，氣氛嗨翻天！秀卿姐一身淺色套裝亮相，顯露評審專業時尚fu，但她在小鮮肉參賽者選唱〈辣妹駕到〉時，整個讚嘆無法自己，為致上鼓勵，她迅雷不及掩耳走上台助攻，正宗辣妹天后與小鮮肉勁歌熱舞，開心表示現場居然比她唱過幾萬人觀眾的場還熱烈，開心笑說：「只差沒有翻跟斗了！」秀卿姐下腰、扭腰身體超軟Q，全場歡呼聲差點震翻屋頂。

張秀卿讚人生首次的Gay Bar初體驗「超級完美」，與那那大師和名造型師Judy Chou（茱蒂周）擔任評審，超級愉快！她也感性描述來到現場的感受：「在滿滿的四周圍，看到充滿善意的溫暖，大家就像一家人，真的很感動！」她也盛讚變裝皇后們「正翻」，還自嘆比不過人美，尤其有位纏古巴頭巾的皇后，更是她心目中的第一名，覺得人家又美又端莊沈穩，踩場氣場大到：「這舞台就是老娘的！」讓張秀卿佩服不已，還跟團隊說，「早知道這裡那麼好玩、大家那麼友善，早就應該來踏青了」。

適逢清明連假，張秀卿今早自駕從台南開往故鄉恆春，為已故多年的母親掃墓，連假大塞車，她開開停停，共花近5小時才終於到達恆春，首先吃了一碗「大麵」，張秀卿讚這是故鄉才有的味道，「充滿了恆春的陽光和海風味」，是道地的故鄉味，她推薦大家來到恆春一定要嚐嚐看。