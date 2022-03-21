日本頂級保養品牌 ALBION以完成女性美肌夢想創造吹彈可破的透明感肌膚為理念，今年母親節ALBION除了祭出各種特惠，包括備受矚目的經典雙神水，健康化妝水、白神之露也推出各種限量組合，熱騰騰新品、明星商品強強聯手勢必是春日打造健康白嫩肌的最佳幫手。
賦白彈力系列一直是 ALBION 忠誠愛用者最喜愛的美白系列，三月全新升級加上獨步市場的「表情肌亮白科技」，賦白彈力滲透乳也升級成「賦白彈力全能掃黑滲透乳」回歸，讓消費者在母親節隨心所欲入手最新商品。
日本頂級保養品牌 ALBION以完成女性美肌夢想創造吹彈可破的透明感肌膚為理念，今年母親節ALBION除了祭出各種特惠，包括備受矚目的經典雙神水，健康化妝水、白神之露也推出各種限量組合，熱騰騰新品、明星商品強強聯手勢必是春日打造健康白嫩肌的最佳幫手。
賦白彈力系列一直是 ALBION 忠誠愛用者最喜愛的美白系列，三月全新升級加上獨步市場的「表情肌亮白科技」，賦白彈力滲透乳也升級成「賦白彈力全能掃黑滲透乳」回歸，讓消費者在母親節隨心所欲入手最新商品。
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